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        Tekirdağ'da, fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:57 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:00
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        Tekirdağ'da, fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ergene'nin Ulaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren karton fabrikasının hurda atık kağıt stok alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı da gönderildi. Alevler uzun süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında tesisin hurda kağıt bölümünde zarar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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