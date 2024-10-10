Tekirdağ'da yapı denetim firması çalışanları, 4 gün iş bırakma kararı aldı

TEKİRDAĞ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, denetim için gittikleri bir inşaatta projeye aykırı işlem yapıldığını görünce uyardıkları çalışanlar tarafından demir ve kalaslarla saldırıya uğradıklarını belirtip, bir daha böyle olayların yaşanmaması için 4 gün iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Tekirdağ Yapı Denetim Birlik üyesi olup, yapı denetim firmalarında çalışan inşaat mühendisleri, geçen günlerde denetime gittikleri bir inşaatta projeye aykırı işlem yapıldığı görünce uyardıkları çalışanların demir ve kalaslı saldırısına uğradı. Darbedilen birlik üyeleri, bu tür saldırıları dikkat çekmek için Tekirdağ'da bugünden itibaren 4 gün iş bırakma kararı aldı.

'SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN EYLEM YAPIYORUZ' Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, yapı denetim firmalarında çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarına karşı iş bıraktıklarını ifade etti. Son yıllarda mimar ve mühendislere karşı meydana gelen şiddet olaylarına dikkat çekmek için eylem yaptıklarını kaydeden Akbaş, "Bu sene içerisinde özellikle ülkede daha değişik illerimizde de şiddet vakaları denetleme yapan ekiplerimize karşı vuku buldu. Geçtiğimiz bir ay içerisinde Tekirdağ'da bu artan eylemlere binaen biz de sesimizi duyurmak ve belki bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın dikkatini çekmek için eylem gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ACİL OLANLAR DIŞINDA BETON DÖKÜMÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ' Akbaş, 10 Ekim'de başlayan eylemlerinin 14 Ekim'e kadar süreceğini kaydederek, "Son 1 ayda yapı denetim firması çalışanları ölümcül neticelere varan boyutlarla karşılaşıyorlar. Acil olan görevlerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Onun dışında beton dökümüne izin vermeyeceğiz. Bu ustalarımızdan müteahhitlerimize varana kadar hepsini dikkatini çeksin. Toplumun bu konuya eğilip, bakmasını istiyoruz. İlk defa deprem olmadan böyle konular konuşulmaya başladı. Bu olumlu bir gelişme; bilinçlendiğimizi gösteriyor. Mimar ve mühendislerimizin bu işe ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Amacımız ise buna dikkat çekmektir" diye konuştu.

'DEMİR ANAHTAR İLE KAFAMA VURULDU' İnşaat mühendisi Kaan Değirmenci, inşaatın her aşamasından sorumlu olduklarını belirterek, "Bilindiği üzere ülkemiz, deprem ülkesi. Depremlerde can kaybının sıfıra indirilmesi için sahada denetimler yapmaktayız. Temelden çatıya kadar yapılan inşaatın her türlü denetimini üstlenmekteyiz. Bu denetimler esnasında demir donatı imalatında bulduğum bir eksik üzerine ustaya bu eksiği söylemem üzerine bağırıp, çağırmaya başladı. Olayın uzamaması için araba giderken demir anahtar ile kafama vuruldu. Daha sonra birileri gelip, ayırana kadar beni darbettiler. Depremde insanlar can kaybı yaşamasın diye uğraşırken kendi canımızdan oluyorduk. Artık bu tip olaylara dur demek istiyoruz. Ülkemizde kentsel dönüşümler mevcut. Bu olaylara dur diyemezsek, imalatları düzeltemezsek, kentsel dönüşüme muhtaç şehirler inşa ederiz" dedi.