Tekirdağ'da yapı denetim firması çalışanları, 4 gün iş bırakma kararı aldı

TEKİRDAĞ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, denetim için gittikleri bir inşaatta projeye aykırı işlem yapıldığını görünce uyardıkları çalışanlar tarafından demir ve kalaslarla saldırıya uğradıklarını belirtip, bir daha böyle olayların yaşanmaması için 4 gün iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Tekirdağ Yapı Denetim Birlik üyesi olup, yapı denetim firmalarında çalışan inşaat mühendisleri, geçen günlerde denetime gittikleri bir inşaatta projeye aykırı işlem yapıldığı görünce uyardıkları çalışanların demir ve kalaslı saldırısına uğradı. Darbedilen birlik üyeleri, bu tür saldırıları dikkat çekmek için Tekirdağ'da bugünden itibaren 4 gün iş bırakma kararı aldı.

'DEMİR ANAHTAR İLE KAFAMA VURULDU'

İnşaat mühendisi Kaan Değirmenci, inşaatın her aşamasından sorumlu olduklarını belirterek, "Bilindiği üzere ülkemiz, deprem ülkesi. Depremlerde can kaybının sıfıra indirilmesi için sahada denetimler yapmaktayız. Temelden çatıya kadar yapılan inşaatın her türlü denetimini üstlenmekteyiz. Bu denetimler esnasında demir donatı imalatında bulduğum bir eksik üzerine ustaya bu eksiği söylemem üzerine bağırıp, çağırmaya başladı. Olayın uzamaması için araba giderken demir anahtar ile kafama vuruldu. Daha sonra birileri gelip, ayırana kadar beni darbettiler. Depremde insanlar can kaybı yaşamasın diye uğraşırken kendi canımızdan oluyorduk. Artık bu tip olaylara dur demek istiyoruz. Ülkemizde kentsel dönüşümler mevcut. Bu olaylara dur diyemezsek, imalatları düzeltemezsek, kentsel dönüşüme muhtaç şehirler inşa ederiz" dedi.