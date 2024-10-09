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        Tekirdağ'da apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:09 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:09
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        Tekirdağ'da apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        İddiaya göre, İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanın 4. katında yaşayan P.G, oğlu K.G. (4) ile kızı M.G'yi (14) evde bırakarak, dışarıda bulunan eşinin yanına gitmek üzere ikametinden ayrıldı.

        Apartmandan çıktığı sırada oğlu K.G'yi yerde hareketsiz halde yatarken gördüğünü belirten anne P.G. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan K.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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