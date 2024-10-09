Tekirdağ'da apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı

İddiaya göre, İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanın 4. katında yaşayan P.G, oğlu K.G. (4) ile kızı M.G'yi (14) evde bırakarak, dışarıda bulunan eşinin yanına gitmek üzere ikametinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.