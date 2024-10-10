Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, Ortacami Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada, 4 bin 480 makaron, 13 kilogram tütün ve 5 sigara dolum makinesi ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde 4 bin 480 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

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