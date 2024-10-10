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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:00
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Kemalettin Mahallesi'nde V.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi

        Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine C.Ş'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - İş yerinde 4 bin 480 makaron ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde 4 bin 480 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Ortacami Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada, 4 bin 480 makaron, 13 kilogram tütün ve 5 sigara dolum makinesi ele geçirdi.

        İş yeri sahibi K.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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