        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Otizmli Egemen'in itfaiyeci olma hayali doğum gününde gerçeğe dönüştü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otizmli Egemen Turhan'ın itfaiyeci olma hayali doğum gününde gerçekleştirilen sürprizle gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:15
        Otizmli Egemen'in itfaiyeci olma hayali doğum gününde gerçeğe dönüştü
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otizmli Egemen Turhan'ın itfaiyeci olma hayali doğum gününde gerçekleştirilen sürprizle gerçeğe dönüştü.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiyeci olmayı hayal eden ve 16 yaşına giren Turhan için doğum gününe özel sürpriz bir etkinlik hazırladı.

        Okulundan itfaiye araçlarıyla alınan Turhan, itfaiye istasyonuna götürüldü.

        İstasyonda kendisine itfaiye kıyafetleri giydirilen Egemen Turhan'a meslekle ilgili bilgi verildi.

        Yangın söndürme tatbikatına da katılan Egemen, itfaiye aracını yakından inceleme fırsatı buldu.

        Etkinlik, Turhan için hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesiyle sona erdi.

        Çok mutlu olduğunu aktaran Egemen Turhan, itfaiye içerisinde güzel vakit geçirdiğini söyledi.

        Anne Emel Turhan da oğlunun en büyük hayallerinden birinin gerçekleştiğini ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

