Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.
Kentte 3 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, yosun ve atıkları kıyıya sürükledi.
Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.
Durumun kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu dile getirdi.
