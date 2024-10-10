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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:10
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şişmanlar ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, ziyarette üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Şişmanlar da Şahin'e teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

        - Nallar, asfaltlama çalışmalarını takip etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Çiftlikönü Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili personelden bilgi aldı.

        Tüm mahallelere hizmet götürebilmek için çalıştıklarını belirten Nallar, çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini ifade etti.

        Nallar daha sonra mahallede vatandaşların isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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