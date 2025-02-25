Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Veliköy Mahallesi Sanayi Bulvarı’nda meydana geldi. N.D. yönetimindeki 35 APV 559 plakalı hafif ticari araç ile O.Ö.’nün kullandığı 22 BL 213 otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan N.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. 6 yaralı, hastanelere kaldırıldı.

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