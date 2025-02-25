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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:30
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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Veliköy Mahallesi Sanayi Bulvarı’nda meydana geldi. N.D. yönetimindeki 35 APV 559 plakalı hafif ticari araç ile O.Ö.’nün kullandığı 22 BL 213 otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan N.D., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. 6 yaralı, hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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