5'inci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Meyra, öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Meyra Çamyar, annesinin mutfakta olduğu sırada açık olan pencereden düştü. Bebeğin düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çamyar, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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