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        5'inci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Meyra, öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evin penceresinden düşen Meyra Çamyar (2) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:00
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        5'inci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Meyra, öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evin penceresinden düşen Meyra Çamyar (2) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Meyra Çamyar, annesinin mutfakta olduğu sırada açık olan pencereden düştü. Bebeğin düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çamyar, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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