Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kitabevinin 'babalar günü' etkinliğinde, çocuklar babalarıyla oyunlar oynadı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çocuk kitabevinde 'babalar günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlik, çocuklar ve babalarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kitabevinin 'babalar günü' etkinliğinde, çocuklar babalarıyla oyunlar oynadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde çocuk kitabevinde 'babalar günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlik, çocuklar ve babalarını bir araya getirdi. Etkinlikte çocuklar babalarıyla dans edip, oyunlar oynadı.

        Çorlu'nun Zafer Mahallesi’ndeki bir çocuk kitabevi tarafından babalar günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe babalarıyla birlikte gelen çocuklar, çeşitli aktivitelere katıldı. Etkinliği düzenleyen kitabevinin sahibi Pınar Yüksel, çocukların babalarıyla güzel gün geçirmesini amaçladıklarını belirterek, "Biz çocuk kitabevi olarak çocuklara kitap okumayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklara kitabın sihirli dünyasında aydınlatmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bu haftada babalar günü. Babalar günü temasıyla bir oyun grubu programı planladık. Burada da duyusal etkinlik yaptık, babalarımızı tıraş ettik öncelikle, sonra eğitsel oyun oynadık, babalarımızla dans ettik, ritim çalışması yaptık. Sonra da bir sanat etkinliğiyle programımızı tamamladık" dedi.

        'GÜZEL BİR ANI KALDI'

        Kızı ve eşiyle etkinliğe katılan Gözde Yalçın da kendileri için güzel bir anı kaldığını belirterek, “Bir süredir düzenlenen ve katıldığımız bir etkinlikti. Bugün de babalara özel bir gün hazırlandı. Bugün etkinliğe eşimle beraber katıldık. Kızım bugün babasıyla güzel bir vakit geçirmiş oldu, güzel bir anı kalmış oldu onlar için. Bugün de özel ve güzel bir gün olmuş oldu bizim için" diye konuştu.

        Kızı ile birlikte aktiviteye katılan Berk Kambur, etkinliğin iyi düşünüldüğünü ifade ederek, “Bugün babalar günü için yapılan etkinlik gerçekten çok güzeldi. Kızımla beraber çok kaliteli ve eğlenceli bir zaman geçirdik. Emeği geçen tüm öğretmenlere buradan çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Simge Sağın ve Reynmen sahne...
        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali'nde Simge Sağın ve Reynmen sahne...
        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verildi
        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verildi
        Trakya'da şah kartal ile leylekler için 'halkalama' çalışması
        Trakya'da şah kartal ile leylekler için 'halkalama' çalışması
        Tekirdağ'da şah kartal ve leylek yavruları halkalanıyor
        Tekirdağ'da şah kartal ve leylek yavruları halkalanıyor
        Tekirdağ'da meslek liseli öğrenciler elektrikli kamyonet tasarladı
        Tekirdağ'da meslek liseli öğrenciler elektrikli kamyonet tasarladı
        Tekirdağ'da gravür sergisi açıldı
        Tekirdağ'da gravür sergisi açıldı