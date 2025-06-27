Tekirdağ'da orman yangını (2)

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan 15 itfaiye aracı, 14 arazöz ve yaklaşık 120 personelle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaklaşık 22 hektar orman ile 18 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

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