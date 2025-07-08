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        Alabora olan teknedeki 4 kişiyi balıkçılar kurtardı; 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında alabora olan özel teknede bulunan 4 kişi, yardıma giden balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:30
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        Alabora olan teknedeki 4 kişiyi balıkçılar kurtardı; 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında alabora olan özel teknede bulunan 4 kişi, yardıma giden balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kazazedelerden boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 11.55 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi deniz feneri açıklarında meydana geldi. Denizde seyir halindeki özel bir tekne taşa çarparak alabora oldu. 5 metre boyundaki teknenin alabora olduğunu fark eden Hoşköy Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, yardım etmek üzere tekneleriyle denize açıldı. Kısa sürede alabora olan teknenin yanına ulaşan balıkçılar, 4 kakazedeyi denizden kurtarıp teknelerine aldı. 4 kişi barınağa getirilirken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılanlar arasında bulunan C.A. (51) adlı kadın, su yutması üzerine Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen C.A., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. C.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Teknede bulunanlar, Tekirdağ Barbaros Limanı'ndan gezmek amacıyla denize açıldıklarını belirterek, Hoşköy önlerinde sahile 50 metre mesafede kayaya çarpmaları sonucu teknelerinin su alarak alabora olduğu ve tekneye tutunarak hayatta kaldıklarını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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