Tekirdağ'da otomobilin altına saklanan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki bir otomobilin alt kısmına saklanan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki bir otomobilin alt kısmına saklanan yavru kedi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.
Zafer Mahallesi'nde park halinde bulunan 59 YY 530 plakalı aracın alt kısmına giren kedinin buradan çıkamadığını gören vatandaşlar bir süre kendi imkanlarıyla uğraştıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yavru kediyi otomobilin altından çıkardı.
Ekiplerin bir süre sevdiği kedi daha sonra kaçarak uzaklaştı.