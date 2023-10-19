Malkara'dan kısa kısa

Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Malkara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kaymakam Yüksel, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Toplantıda ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kanserle mücadele çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Kanser hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı.

- Malkara'da yol yapım çalışmaları

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yurdakul, ilçede yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların ilçe genelinde belirli bir plan dahilinde devam ettiğini anlatan Yurdakul, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Zülfikar Ağa Caddesi, Sefa Sokak ile Yeniyol Sokak'ta yol yenileme, kaldırım tamiri ve Kocaağalar Caminde drenaj yapımı öncesi beton kesimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz İz Bırakanlar Parkı'nda çevre düzenleme ve fidan dikimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalarımız ilçe genelinde belirli bir plan dahilinde devam edecek." dedi.

- Muhtarlar Günü

Malkara'da Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelenk sunuldu.

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, törende muhtarların mahallelerinde devletin gözü kulağı olduğunu söyledi.

Mevcut yapı içerisinde görevlerini en iyi şekilde yapmak durumunda olduklarını vurgulayan Yüksel, "Halkın sorunlarını ilgili makamlara götüren ve sorunların çözümü için çaba harcayan mahalle muhtarlardır. Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlar günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.