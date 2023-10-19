Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Malkara'dan kısa kısa

        Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malkara'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Malkara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kaymakam Yüksel, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

        Toplantıda ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kanserle mücadele çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi verildi.

        Kanser hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı.

        - Malkara'da yol yapım çalışmaları

        Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Yurdakul, ilçede yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Çalışmaların ilçe genelinde belirli bir plan dahilinde devam ettiğini anlatan Yurdakul, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Zülfikar Ağa Caddesi, Sefa Sokak ile Yeniyol Sokak'ta yol yenileme, kaldırım tamiri ve Kocaağalar Caminde drenaj yapımı öncesi beton kesimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz İz Bırakanlar Parkı'nda çevre düzenleme ve fidan dikimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalarımız ilçe genelinde belirli bir plan dahilinde devam edecek." dedi.

        - Muhtarlar Günü

        Malkara'da Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelenk sunuldu.

        Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, törende muhtarların mahallelerinde devletin gözü kulağı olduğunu söyledi.

        Mevcut yapı içerisinde görevlerini en iyi şekilde yapmak durumunda olduklarını vurgulayan Yüksel, "Halkın sorunlarını ilgili makamlara götüren ve sorunların çözümü için çaba harcayan mahalle muhtarlardır. Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlar günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Muhtarlar Günü etkinlikleri çelenk töreniyle başladı
        Tekirdağ'da Muhtarlar Günü etkinlikleri çelenk töreniyle başladı
        Tekirdağ'da "Deprem ve Farkındalık Zirvesi" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Deprem ve Farkındalık Zirvesi" düzenlendi
        Tekirdağ'da otomobilin altına saklanan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafınd...
        Tekirdağ'da otomobilin altına saklanan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafınd...
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı