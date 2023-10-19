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        Çorlu ilçesinde kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunu patlattı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye ekipleri kazı çalışmaları yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:04
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        Çorlu ilçesinde kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunu patlattı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye ekipleri kazı çalışmaları yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı.

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi Efe Sokak üzerinde kazı çalışması başlattı.

        Çalışmanın olduğu sırada doğalgaz borusunda küçük çaplı patlama meydan geldi.

        Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Ekiplerinin borunun onarımını yapması sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etti.

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