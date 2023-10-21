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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:54
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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyen şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 112 obje ve 85 sikke ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan M.T. V.T. ve U.B. gözaltına alındı.

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