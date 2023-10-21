Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması'nda başvurular başladı

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen "Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması" başvuruları başladı.

Derneğin Başkanı Abdullah Yalçın, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan basın mensuplarını yarışma hakkında bilgilendirdi.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, bu yıl yarışmanın üçüncüsünün düzenleneceğini söyledi.

Yarışmaya herkesin katılım göstermeye çalışması gerektiğini belirten Yalçın, "21 Aralık'a kadar başvurularımız devam edecek. 4 kategoride gerçekleşecek yarışmamızda birincilere 7 bin 500, ikincilere 4 bin ve üçüncülere 2 bin liralık ödül verilecek. Yarışmayı düzenlemedeki amacımız meslektaşlarımızı biraz olsun teşvik etmek. İlimizde görev yapan meslektaşlarımıza katkı sunan bir dernek olmaya çalışıyoruz. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tekirdağ Basın Ödülleri Yarışması'nın başvuruları, derneğin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Yarışmada dereceye girenler 12 Ocak 2024'de düzenlenecek programda ödüllerini alacak.