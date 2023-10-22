Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.U'yu durdurdu.
Üst aramasında, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalanan zanlılar gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.G, İ.B. ve A.D'yi durdurdu.
Üst aramasında 12 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.