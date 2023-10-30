Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda 90 uyuşturucu hap, 32 gram eroin, 10 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi.

        Şüpheliler H.E, G.A, U.T, H.Ş, A.Ş, C.Ö, B.B. ile O.Y. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da dev konteyner gemisi "Türkiye"den, 100'üncü yıla özel havai fiş...
        Tekirdağ'da dev konteyner gemisi "Türkiye"den, 100'üncü yıla özel havai fiş...
        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpışması sonrası 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpışması sonrası 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Kapaklı Sitespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi
        Kapaklı Sitespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi
        Tekirdağlı balıkçılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını tekneleriyle de...
        Tekirdağlı balıkçılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını tekneleriyle de...
        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu(2)
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu(2)