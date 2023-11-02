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        Kapaklıspor, Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Koleji Novotel ile karşılaşacak olan Kapaklıspor hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:49
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        Kapaklıspor, Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
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        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Koleji Novotel ile karşılaşacak olan Kapaklıspor hazırlıklarını sürdürüyor.

        Takımın önemli oyuncularından Kemal Can Aktuna'nın sakatlığı dışında bir eksiği bulunmayan Kapaklıspor'da şut, taktik ve bireysel çalışmalarla hazırlıklar devam ediyor.

        Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Tekirdağ temsilcisi 8. sırada bulunuyor.

        Kapaklıspor, Cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Koleji Novotel ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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