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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:00
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında, Ulaş Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 3843 sayılı yazısına konu olan Sağlık Mahallesi gelişme alanı ve 50 metrelik imar yoluna ilişkin uygulama imar planı değişikliği ve komisyondan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantı sonunda Başkan Yüksel bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

        - Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Çorlu'da, belediye ekipleri ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, hava şartları ağırlaşmadan yapılan çalışmaları tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

        Yaz aylarında bozulan ve deforme olan asfalta sahip olan yol ve caddelerde hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Tunçcan, yaptıkları plan doğrultusunda ekiplerin uygulamalarına devam edeceğini kaydetti.

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