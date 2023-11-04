Tekirdağ'da un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir un fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Barbaros Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

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