Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

        Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

        Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

        Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini, lodosun 2 gün boyunca etkili olmasını beklediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cinayet hükümlüsüydü! Uyuşturucuyla yakalandı!
        Cinayet hükümlüsüydü! Uyuşturucuyla yakalandı!
        Alev alan teknesinde yanarak öldü!
        Alev alan teknesinde yanarak öldü!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
        Tekirdağ'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
        Tekirdağ'da oluşturulan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', İncirlik Üssü'ne...
        Tekirdağ'da oluşturulan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', İncirlik Üssü'ne...
        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Tekirdağ'dan yola çıktı
        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Tekirdağ'dan yola çıktı