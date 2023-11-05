Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, lodosun etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramak için denize açılacağını ifade etti.