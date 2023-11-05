Çorlu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nusratiye Mahallesi Alipaşa sokaktaki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman güvenlik amacıyla boşaltıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatıda hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.