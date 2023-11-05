Çorlu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nusratiye Mahallesi Alipaşa sokaktaki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman güvenlik amacıyla boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatıda hasara neden oldu.