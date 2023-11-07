Tekirdağ'da kayıp engelli gence ilişkin soruşturmada yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 yıl önce kaybolan engelli gence ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gencin kaybolması ile ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen S.Ş. Ş.Ç. ve N.Ş, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatınca gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve Ş.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde ikamet eden, zihinsel ve fiziksel engeli bulunduğu iddia edilen Fevzi Çalışkan (28), yaklaşık 1 yıl önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuş, polis ekiplerince o dönemde yapılan araştırmalara rağmen gençle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştı.