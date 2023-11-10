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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 08:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:52
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla G.Ç, R.A. ve A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Operasyon kapsamında ifadeleri alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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