Tekirdağ'da Valisi Soytürk'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde bir kez daha şükranla andıklarını belirtti.

Hayatını ülkesine ve Milletine adayan Atatürk'ün ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini aktaran Soytürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk övgüye değer birçok meziyeti şahsında toplamış büyük bir devlet adamıdır. Atatürk, iyi bir asker olmasının yanında ileri görüşlü, gerçekçi, sabırlı, disiplinli, idealist, aydın düşünceli ve çok yönlü olması sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından pek çok devrim, yenilik ve reforma imza atmıştır. Atatürk, icraatları ve karakter özellikleri ile sadece Milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve fedakârlıklarını anlama günü olarak idrak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün, bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, ülkemizi güçlendirmek, milletimizi barış, huzur, güven ve refah içinde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, İstiklal Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."