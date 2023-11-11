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        Tekirdağ Süleymanpaşa, Anadolu Üniversitesi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacağı maça odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:04
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        Tekirdağ Süleymanpaşa, Anadolu Üniversitesi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor
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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacağı maça odaklandı.

        Ligde oynadığı son 5 maçı kaybeden Tekirdağ temsilcisi, Anadolu Üniversitesi ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

        Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, AA muhabirine, takımın bu hafta maçtan galip ayrılmak için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi.

        Üst üste kaybedilen maçların takımın moralini bozduğunu ifade eden Kuru, "Kazanacağımızı düşündüğümüz müsabakaları kaybetmemiz, ardından güçlü rakiplerimizin fikstür dezavantajı ile üst üste gelmesi kızlarımızın moralini fazlasıyla bozdu. Hocamızın aramızdan ayrılması yeni antrenör arayışı içerisine girmemizi gerektirdi. Kulüp yapımıza en uygun ve kızlarımızla uyum içerisinde yola devam edebileceğimiz antrenörler ile görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

        Kuru, takımın alacağı galibiyetle moral bulacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Direk rakiplerimizden olan Anadolu Üniversitesi müsabakası ile bir çıkış yakalamak ve ilk yarının son 2 müsabakasından galip ayrılarak moralli bir şekilde devre arasına girmek istiyoruz. Kızlarımızla son yapmış olduğumuz toplantıda kendilerine güvendiğimizi ve bu müsabakalardan galip ayrılabilecek güçte olduklarına inandığımızı dile getirdik. İlk yarıyı güzel bir sırada tamamlayıp devre arasında yapacağımız takviyelerle sezonu en güzel yerde bitirmeyi planlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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