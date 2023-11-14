Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da mezgit tezgahları süslemeye başladı

        Tekirdağ'da mezgit, lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da mezgit tezgahları süslemeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da mezgit, lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer aldı.

        İlde balıkçıların ağlarına takılan mezgit, tezgahlarda kilogramı 150 liradan alıcı buluyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lüferden sonra mezgidin de balıkçıların ağlarına takılmaya başladığını söyledi.

        Havanın soğumasıyla balıkçıların limana boş dönmediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar son haftalarda lüferle limana dönmeye başlamıştı. Birkaç gün kötü hava şartlarından dolayı avcılık olmadı ama havanın normale dönmesinin ardından balıkçılar avlanmaya devam etti. Bu sıralar lüferin yanı sıra mezgit de ağlara takılmaya başladı. Karides de kendini gösteriyor. Balıkçılar limana boş dönmüyor çok şükür. İnşallah balık artar hem tayfalar hem de vatandaşlar sevinir." dedi.

        Balıkçı Bekir Erol da mezgidin tezgahları süslediğini belirterek, "Tezgahlarımızda her zaman taze balık mevcut. Lüfer, hamsi ve istavritten sonra mezgit de tezgahlarda yer alıyor. Vatandaşlar da her zaman mevsimine göre lezzetli olan balıkları tercih ediyor. Mezgit de tercih edilen balıklar arasında." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri öldü
        Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri öldü
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da evinde barut satışı yapan şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da evinde barut satışı yapan şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Tekirdağ'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Tekirdağlı balıkçılar sağanak nedeniyle avlanamadı
        Tekirdağlı balıkçılar sağanak nedeniyle avlanamadı
        Trakya Üniversiteler Birliğinden İsrail'e destek veren firmalar için boykot...
        Trakya Üniversiteler Birliğinden İsrail'e destek veren firmalar için boykot...