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        İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

        Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalanan şüpheli Tekirdağ'da tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 22:58
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        İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
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        Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalanan şüpheli Tekirdağ'da tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A'nın Rusya'dan İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Fatih ilçesinde gözaltına alınan zanlı Tekirdağ'a getirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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