Tekirdağ'da "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" paneli düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" paneli düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Demirhan, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir panel düzenlediklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar, anayasalarla ile ilgili sunum yaptı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu da Cumhuriyetin kuruluşu ve cumhuriyet tarihinde yaşanan gelişmelerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Panele, rektör yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.