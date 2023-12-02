Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        A.İ'nin kullandığı 01 AGU 767 plakalı kamyon, Veliköy Mahallesi'nde, Muzaffer Çaplı idaresindeki 59 ACM 263 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Çaplı ve otomobildeki V.T. ile K.D. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çaplı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı V.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaçan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince Ergene ilçesinde yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ'da anıldı
        Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ'da anıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
        Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Engellerini aşarak yüzmede madalyalara kulaç attı
        Engellerini aşarak yüzmede madalyalara kulaç attı
        Tekirdağ'da 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanl...
        Tekirdağ'da 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanl...
        Çerkezköy'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 5 tutuklama
        Çerkezköy'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 5 tutuklama