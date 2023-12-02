Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.İ'nin kullandığı 01 AGU 767 plakalı kamyon, Veliköy Mahallesi'nde, Muzaffer Çaplı idaresindeki 59 ACM 263 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Çaplı ve otomobildeki V.T. ile K.D. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çaplı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı V.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince Ergene ilçesinde yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.