Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ'da anıldı

Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 139. yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da anıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Demirhan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'dan dolayı "Üç Kemaller Diyarı" olarak bilindiğini söyledi.

Yahya Kemal'in Tekirdağ için önemli bir değer olduğunu aktaran Demirhan, adının kentte yaşatıldığını dile getirdi.

Demirhan, Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Lise öğrencilerinin Yahya Kemal'in şiirlerini okumasının ardından, öğretmeler ve öğrencilerden oluşan müzik grubu Yahya Kemal'in şiirlerinden oluşan eserleri seslendirdi.

Daha sonra katılımcılar lise öğrencilerinin yaptığı "Yahya Kemal Beyatlı'nın Tekirdağ'ı" isimli resim sergisini gezdi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.