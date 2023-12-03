Tekirdağ Valisi Soytürk, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Süleymanpaşa ilçesindeki antik kentte arkeolojik kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulunan Soytürk, İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Soytürk'e kazı alanının turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.