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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:49
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

        Süleymanpaşa ilçesindeki antik kentte arkeolojik kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulunan Soytürk, İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Soytürk'e kazı alanının turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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