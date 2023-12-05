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        Tekirdağ'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 147 uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:25
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        Tekirdağ'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 147 uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçtaki O.A, T.E, M.K. ve M.D.G'nin üstünde 147 uyuşturucu hap buldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden M.D.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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