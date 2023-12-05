Tekirdağ'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 147 uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçtaki O.A, T.E, M.K. ve M.D.G'nin üstünde 147 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.D.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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