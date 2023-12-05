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        Tekirdağ'da 730 gram skunk ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir otomobilde 730 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:57
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        Tekirdağ'da 730 gram skunk ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir otomobilde 730 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine park halinde bulunan bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, araç içerisinde ve şüphelilerin üst aramasında 730 gram skunk ve 4,5 gram metamfetamin ele geçirildi, araç içerisinde bulunan İ.S, D.K. ve G.A gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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