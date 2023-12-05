Tekirdağ'da 730 gram skunk ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir otomobilde 730 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine park halinde bulunan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, araç içerisinde ve şüphelilerin üst aramasında 730 gram skunk ve 4,5 gram metamfetamin ele geçirildi, araç içerisinde bulunan İ.S, D.K. ve G.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.