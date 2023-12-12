Kıbrıs gazisi, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi.

Hastalığı sebebiyle uzun süredir hastanede tedavi gören Akdiş yaşamını yitirdi.

Hastaneden alınan Akdiş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Mevlana Camisi'nin avlusuna getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye, Akdiş'in ailesi ve yakınları, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tank Tuğgeneral Erdin Kaya, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve askeri erkan katıldı.

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