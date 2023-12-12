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        Kıbrıs gazisi, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:29
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        Kıbrıs gazisi, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi.

        Hastalığı sebebiyle uzun süredir hastanede tedavi gören Akdiş yaşamını yitirdi.

        Hastaneden alınan Akdiş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Mevlana Camisi'nin avlusuna getirildi.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

        Cenazeye, Akdiş'in ailesi ve yakınları, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tank Tuğgeneral Erdin Kaya, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve askeri erkan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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