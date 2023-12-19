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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:29
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.

        AFAD gönüllüsü olan vatandaşlara yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

        Vatandaşlara eğitimlerde, AFAD Müdürlüğü personelince araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verildi.

        - Tarımsal üretim planlama toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da üretim planlama toplantısı gerçekleştirildi.

        Süleymanpaşa Kaymakamlığında Vali Yardımcısı Mustafa Güler, başkanlığında yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda, hayvansal üretim planı ve ürünleri üretim planları görüşüldü.

        Katılımcıların görüşlerinin dinlenmesi ve sunulan planların kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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