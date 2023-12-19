Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı.

AFAD gönüllüsü olan vatandaşlara yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Vatandaşlara eğitimlerde, AFAD Müdürlüğü personelince araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verildi.

- Tarımsal üretim planlama toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da üretim planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığında Vali Yardımcısı Mustafa Güler, başkanlığında yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, hayvansal üretim planı ve ürünleri üretim planları görüşüldü.

Katılımcıların görüşlerinin dinlenmesi ve sunulan planların kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

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