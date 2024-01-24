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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okul inşaatında incelemelerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okulun inşaat çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:47 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:58
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okul inşaatında incelemelerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okulun inşaat çalışmasını inceledi.

        16 derslikli olacak şekilde yapımına başlanan okulun inşaatını gezen Soytürk, yetkililerden yapım süreci hakkında bilgi aldı.

        Hayırseverlerin desteğinin son derece anlamlı olduğunu aktaran Soytürk, "Özel eğitim gereksinimi duyan çocuklarımıza güzel bir eğitim ortamı sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Okulun açılışını yaptığımızda inşallah çocuklarımız burada iyi bir eğitim alacak."ifadelerini kullandı.

        Vali Soytürk'e ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, hayırsever Nuray Erdoğan'ın eşi Ramazan Erdoğan ve oğlu Ahmet Erdoğan eşlik etti.

        - Özel eğitim okulu

        Hürriyet Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden okulda 16 derslik, 16 bireysel eğitim odası, 3 bakım odası, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, yemekhane, mutfak, konferans salonu, fizyoterapist salonu, çok amaçlı salon, öğretmeler odası ve idari odalar olacak.

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