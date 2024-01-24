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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:42
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

        -Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Ayaspaşa Mahallesi'nde iki kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        - Marmaraereğlisi'nde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Marmaraereğlisi ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi C.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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