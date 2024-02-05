Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Bölgesel Amatör Lig 2. Grup karşılaşmasında Çorluspor 1947, Keşanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bölgesel Amatör Lig 2. Grup karşılaşmasında Çorluspor 1947, Keşanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Atatürk Stadyumu'nda karşılaşmayı güzel bir oyunla kazandıklarını belirtti.

        Hedeflerinin üst lige yükselmek olduğunu aktaran Gümüş, "Güzel bir çıkış yakaladık. Deplasmanda Keşanspor karşısında aldığımız 3 gollü galibiyet bizleri daha da motive etti. 3 puanı hanemize yazdırarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıkılığı azaldı

        Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığının azaldığını söyledi.

        Doç. Dr. Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuması ve kapalı ortamda geçirilen sürenin artmasına bağlı olarak özellikle ocak ayında üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını anımsattı.

        Okulların yarı yıl tatiline girmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla bulaş zincirinin kırıldığına dikkati çeken Doğan, "Hastanemizde ocak ayının ilk haftasında günlük acil başvuru sayılarımız 2 binin üzerine çıkarken, bugün bu sayıların yarı yarıya düştüğünü gözlemliyoruz." dedi.

        Doğan, hastalıklara karşı sosyal mesafe ve hijyene uyulması tavsiyesinde bulundu.

        Yarı yıl tatilinin bitmesinin ardından öğrencilerin okullara döndüğünü ve bulaş riskinin arttığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

        "Ara tatille bulaş zincirinde bir kırılma oldu. Okulların açılmasıyla beraber hasta sayılarında bir artış olabilir. Ama ocak ayında yaşadığımız gibi yüksek bir pik beklemiyoruz. Bir dalgalanma olup normal seyrine döneceği kanaatindeyiz.

        Çocuklarımız, okullarda birbirleri ile çok yakın temasta olabiliyorlar. Özellikle de belirti ve semptom olan çocukların okula bir kaç gün ara vermesi, okullarda el hijyenine mutlak surette dikkat edilmesi ve semptom görülen çocukların maske kullanması gerekli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: 'Kafes-36' operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı (2)
        Bakan Yerlikaya: 'Kafes-36' operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı (2)
        Kapaklı Sitespor grubunu namağlup lider tamamladı
        Kapaklı Sitespor grubunu namağlup lider tamamladı
        Doç. Dr. Doğan: Virüsten hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı
        Doç. Dr. Doğan: Virüsten hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
        Tekirdağ merkezli Kafes-36 operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli adl...
        Tekirdağ merkezli Kafes-36 operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli adl...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa