Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler şüpheli F.K'nin ev ile otomobilinde yaptığı aramada, 3 sikke, 2 ruhsatsız tabanca ile 50 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
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