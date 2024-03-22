Tekirdağlı kick boksçu Resul Aras, ikinci dünya şampiyonluğuna odaklandı

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aras, 9 yaşında dayısının yönlendirmesiyle tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Resul Aras kısa süre içinde Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde etti.

İlk uluslararası başarısını Muaythai Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak yaşayan Aras, 2019'da Türkiye şampiyonu oldu. 2022'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olma başarısını gösterdi.

En son Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Aras, 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. - İkinci dünya şampiyonluğu heyecanı yaşamak istiyor Resul Aras, AA muhabirine her zaman kürsüde olmak için en iyi şekilde mücadele ettiğini söyledi. Aras, şampiyonaların sonunda kazanmanın gurur verici olduğunu, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirdi.