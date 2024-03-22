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        Tekirdağlı kick boksçu Resul Aras, ikinci dünya şampiyonluğuna odaklandı

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:05 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:05
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        Tekirdağlı kick boksçu Resul Aras, ikinci dünya şampiyonluğuna odaklandı
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Aras, 9 yaşında dayısının yönlendirmesiyle tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Resul Aras kısa süre içinde Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde etti.

        İlk uluslararası başarısını Muaythai Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak yaşayan Aras, 2019'da Türkiye şampiyonu oldu. 2022'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olma başarısını gösterdi.

        En son Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Aras, 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

        - İkinci dünya şampiyonluğu heyecanı yaşamak istiyor

        Resul Aras, AA muhabirine her zaman kürsüde olmak için en iyi şekilde mücadele ettiğini söyledi.

        Aras, şampiyonaların sonunda kazanmanın gurur verici olduğunu, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirdi.

        Geçirdiği sakatlığı sonrası yeninde formunu yakaladığını anlatan Aras, "Türkiye şampiyonu olarak milli takım yolunda güzel bir şekilde devam ediyorum. Bir sonraki Türkiye şampiyonasında da derece yaparak milli takıma gitmeye hak kazanıp Macaristan'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada bayrağımız göndere çektirmeyi hedefliyorum." dedi.

        - "Çok azimli bir sporcu"

        Antrenör Arif Değirmenci de sporcusunun çok azimli olduğunu belirtti. Spora ilk başladığında Resul'un yetenekli olduğunu anladığını dile getiren Değirmenci, "Tekvando ile başladı ama daha sonra kick boksa aldık onu. Kick boksta daha yetenekli olduğunu fark ettik. Antalya'da Türkiye şampiyonu oldu. Temmuz'da Konya'da yapılacak Türkiye şampiyonasından da derece yapacak. İnşallah dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye'nin adını zirveye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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