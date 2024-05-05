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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:45
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.O'yu Fatih Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan N.S. ve A.A. gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ö.G'yi Ortacami Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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