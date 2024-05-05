Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 47 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 116 şüpheliden 47'si tutuklandı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 116 şüpheliden 47'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 47'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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