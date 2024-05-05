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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 47 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 116 şüpheliden 47'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:41
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 47 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 116 şüpheliden 47'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 47'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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