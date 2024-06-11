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        Tekirdağ'da yaralı tilki yavrusu tedavi edildi

        Tekirdağ'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu, belediye ekiplerince tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:35
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        Tekirdağ'da yaralı tilki yavrusu tedavi edildi
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        Tekirdağ'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu, belediye ekiplerince tedavi edildi.

        Kapaklı ilçesinde yaralı tilki yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Kapaklı Belediyesine bildirdi.

        Belediye ekiplerince yakalanan tilki yavrusu, tedavi altına alındı.

        Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlerce tedavi edilen yavru tilki, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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