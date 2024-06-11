Tekirdağ'da yaralı tilki yavrusu tedavi edildi
Tekirdağ'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu, belediye ekiplerince tedavi edildi.
Tekirdağ'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu, belediye ekiplerince tedavi edildi.
Kapaklı ilçesinde yaralı tilki yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Kapaklı Belediyesine bildirdi.
Belediye ekiplerince yakalanan tilki yavrusu, tedavi altına alındı.
Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlerce tedavi edilen yavru tilki, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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