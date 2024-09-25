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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen kişinin cesedi bulundu

        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:00
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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen kişinin cesedi bulundu
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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Şarköy Limanı açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

        Ekipler, cesedi bota alarak limana getirdi.

        Yapılan incelemede cesedin iki hafta önce Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'e ait olduğu belirlendi.

        Govind'in cesedi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şarköy ilçesi açıklarında iki hafta önce demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kaybolduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. 5 gün süren arama çalışmalarının ardında, herhangi bir bulguya rastlanamaması nedeniyle arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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