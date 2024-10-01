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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:42
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 906 uyuşturucu hap, 53 gram sentetik uyuşturucu, 2.72 gram esrar, 2.50 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, S.A, Ü.K, A.Y.G, T.K, T.C.K. ve H.K. gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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