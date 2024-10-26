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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:41
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi M.G. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ş'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Öğrencilere trafik eğitimi verildi

        İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Atatürk ilkokulu bahçesinde mobil trafik eğitim parkuru oluşturdu.

        Eğitime katılan 64 öğrenci, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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