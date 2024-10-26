Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi M.G. gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ş'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Öğrencilere trafik eğitimi verildi
İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Atatürk ilkokulu bahçesinde mobil trafik eğitim parkuru oluşturdu.
Eğitime katılan 64 öğrenci, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirildi.
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